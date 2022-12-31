حماد يدعو لفتح تحقيق جنائي ضد الدبيبة وشركائه في وقائع جرائم ومخالفات مالية

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دعا وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم السبت، النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بفتح تحقيق جنائي وإداري موسع وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وكل شركائه في وقائع جرائم ومخالفات مالية.

وقال حماد، في خطاب، إن الدبيبة بتاريخ 28 ديسمبر مخالفة جديدة تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قوت الليبيين.

وأضاف، أن الدبيبة قام بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني.

وقال حماد، إن ما قام به الدبيبة مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.

وذكر، أن الإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء.

وقال حماد، إن المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورا محوريا مخالفا للقانون فيه، وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأضاف، “سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير”.

وقال، “يجب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وكل شركائه في الوقائع المشار إليها انفا، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين”.