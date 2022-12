تاشجي: قضيتي ليبيا وشرق المتوسط ستكونان حاسمتين بمستقبل العلاقات التركية المصرية

ليبيا – صرح المختص التركي في العلاقات الدولية أوفوك نجاة تاشجي بأن تركيا لعبت دوراً رئيسيا في الحرب الأوكرانية خلال العام 2022، ومنذ اليوم الأول عملت كجسر اتصال دبلوماسي رئيسي بين الغرب وروسيا.

تاشجي قال في تصريح لموقع “عربي21″، إنه في خضم الأزمات العالمية، فقد اتبعت تركيا سياسة استباقية في قضايا مثل الحرب الأوكرانية والخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، واًصبحت دولة نشطة دبلوماسيا خلال العام 2022.

وأضاف، أنه في العام 2022 تمكنت تركيا من تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة، وأعادت إحياء اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر والإمارات والسعودية، وأخيراً مع النظام السوري والتي تكثفت مؤخراً.

ونوه إلى أن تركيا تركت وحيدة من قبل حلفائها الغربيين، ولاسيما الولايات المتحدة في مواجهة المشاكل الأمنية في سوريا منذ سنوات، ولاسيما مع وحدة حماية الشعب الكردية.

ورأى نجاة تاشجي أن الجهود التي بذلتها تركيا في سوريا وأفغانستان وليبيا وأكرانيا، ولعبت دوراً رئيسيًا فيها ستستمر بذات الزخم في العام 2023.

وبالنسبة لمصر، فأشار إلى أنه رغم الاتصالات المستمرة معها منذ فترة، ومساعي إزالة “الغيوم السوداء” في العلاقات، وإصرار أنقرة على إبقاء الحوار الدبلوماسي، فإن قضيتي ليبيا وشرق المتوسط ستكونان حاسمتين في مستقبل العلاقات خلال العام 2023.

وحول مستقبل العلاقة مع “إسرائيل”، توقع المحلل التركي أنه رغم وجود مشاكل مزمنة مع نتنياهو فإن عملية التطبيع ستستمر، ولكن ليس بذات الزخم الذي جرى في عهد لابيد، مشيرا إلى أن تل أبيب غير معنية بالتوتر مع تركيا في ظل حالة عدم اليقين مع إيران.

