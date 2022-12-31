السفارة الأمريكية تهنئ الليبيين بالعام الجديد: نتطلع لتعزيز الشراكة

وجهت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، التهنئة إلى الليبيين لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية تعزيز الشراكة القوية بين البلدين.

وتحدث السفير ريتشارد نورلاند باللغة العربية في مقطع فيديو، ظهر فيه عدد من العاملين والعاملات في السفارة، نشرته السفارة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، قائلاً: “كل عام وأنتم بخير من ليبيا”.

وقال نائب السفير الأمريكي ليزلي أوردمان، إن العام 2022 كان عاما مليئا بالمساهمات، في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والتنمية الاقتصادية والمشاركة المدنية في جميع أنحاء ليبيا.

وأضاف: “بينما نتجه نحو عام جديد، نتطع إلى زيادة تعزيز الشراكة القوية مع الليبيين على الصعيد الوطني وخلق مستقبل مستقر ومزدهر لبلدكم”.

وكشف التقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن ليبيا حلت في المراتب الأخيرة عربياً من حيث الحصول على التأشيرات إلى الولايات المتحدة، بواقع 233 مواطناً ليبياً فقط.