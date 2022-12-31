شلقم: حروب ليبيا وسوريا والعراق جعلت شرقنا الأوسط شرخاً أوسطاً

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن عنف الناس والطبيعة يغشى كل القارات من دون استثناء. حروب أهلية، وحروب دولية، ومعاناة بشرية يستوي فيها الغني والفقير، وأن كل الحروب الكبرى التي شهدتها البشرية عبر التاريخ، كانت لها مقدمات، بها مشتركات وإن اختلفت القوى التي تحاربت فيها، والدوافع التي حركتها، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن “في شرقنا الأوسط، الذي صار شرخاً أوسطاً، حروب أهلية في بقع حساسة، في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، و تتغير الحكومات الإسرائيلية ولكنها تزداد انزياحاً نحو التطرق اليميني، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن أوروبا غير الموحدة في قراءة خطوط خارطة هذا الزمن المتفجر، تتفق على البحث عن باب تخرج منه بأقل الأضرار، سياسيوها يدركون خطورة هذا الوضع الدولي الذي يزداد سخونة كل يوم، وهي في تماس جغرافي وبشري مع أوكرانيا وروسيا، وأي غبار نووي ينطلق من روسيا سيدخل بيوتها، ويزيد الأزمات الاقتصادية طوفاناً وليس مجرد بلَّة، و أوروبا هي المراقب الأول لحركة الرئيس الروسي حول السرير الأبيض للزمن المنتفخ، على حد تعبيره.