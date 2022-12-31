أسعار البنزين محليّا: ليبيا الأرخص عربيا والثانية عالميّا

رغم أزمة الطاقة العالمية، واصلت ليبيا احتفاظها بصدارة الدول العربية كأرخص بالمرتبة كأرخص دولة من حيث أسعار البنزين في السوق المحلية والثانية عالميا بعد فنزويلا.

ووفق ما نشر موقع “فيول برايسز” في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري 2022، فقد بلغ سعر لتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينارا ليبيا (0.031 دولارًا أميركيا.)

وللإشارة فقد ذكر تقرير سابق لصندوق النقد الدولي أن ليبيا ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية، بنسبة 17.9 بالمئة خلال 2023، في مقابل توقع لمعدل النمو الإجمالي للأخيرة بنسبة 3.9 بالمئة.

وأرجع الصندوق أسباب النمو الليبي إلى إرتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا مؤخرا.

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