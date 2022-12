عبد العزيز: لا توافق مبدئي بين عقيلة والمشري

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على عملية تبادل أسرى بين المنطقتين الشرقية والغربية، تضمنت إطلاق سراح اللواء الطيار عامر الجقم مقابل العميد يحيي الأسطى عمر من مدينة درنة و14 أسيراً.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إنهم يدينون ويرفضون تخوين الأهالي في الزاوية وعلى الإنسان أن يكون واعي ولا يطلق الأحكام العبثية.

وبشأن وجود توافق مبدئي بين عقيلة صالح وخالد المشري وما يشاع على أنهم اتفقوا، أكد على أن ما يتم تداوله غير صحيح وهناك مباحثات ووسطاء يحاولون إيجاد أنواع من التوافقات.

وأضاف: “صوان وفريقه من الحزب الانقلابي يحاولوا أن يكون لهم يد لانهم مشاركين في الانقلاب على الدبيبة وحاولوا أن ينظفوا روحهم من الانقلاب الذي حدث ولكن شهوة السلطة عندهم عالية جداً”.

وبيّن أن ما أعلنت عنه البعثة الأممية واضح أنه لن تكون هناك مراحل انتقالية وسيتم الذهاب لانتخابات، مشدداً على أنه لن تكون مصالحه في ليبيا إلا وفق العدل وبرأي أولياء الدم.

وفيما يلي النص الكامل:

موضوع عامر الجقم الطيار القاتل المجرم الذي كان يفتخر بقتل اهل طرابلس ويفخر بتدمير طرابلس ورمي القنابل على الرجال والنساء والأطفال وفي لحظة من لحظات الزمن وقع أسيرا في يد الأشاوس والأبطال وأخزاه الله في منظر لن يمحى من التاريخ ولو تم ترقيته 100ترقية.

الصرخات والجثث والأجسام والأشلاء لن تمحى من التاريخ ولكن نرفض وندين تخوين اخوتنا وأهلنا في الزاوية الإنسان مفروض يكون واعي ولا يطلق الأحكام العبثية من حقك الا يعجبك إطلاق سراحه وأن يكون عندك وجهة نظر ولكن لست أنت من تقرر وليست بالضرورة ان تكون صحيح، يكفي انه كتب في تاريخه انه قتل الاطفال والنساء من بني جلدته ودينه إرضاء لحفت، الجقم سواء في الحبس او بيته التاريخ كتب وتسكر وجاي يقتل بحقد ولن ننسى منظره وهو يهبط من الطائرة ويفتخر انه رمى الصواريخ. إطلاق صراحه تمنينا ان تكون هناك محاكمة عادلة رأوا من المصلحة ان يتم الافراج عن شخصيات وبغض النظر أقوياء في التفاوض وكان هناك إمكانية ان يأخذوا أكثر لكن هذا رأيهم وهم يتولوا الموضوع. نبارك لأسر إخواننا الذين أفرج عنهم والذي ظفر واحد منهم بمائة جقم.

قاتل ومجرم ولكن الا يستحق العميد يحيى اسطى عمر وهو من قاتل الدواعش وقبضوا عليه في بيته ويعرفه القاصي والداني وهو ضابط في الجيش الليبي، الا يستحق ومن معه ان يتم استقبالهم في بذلة التشريفات وترقيتهم! هذا مجرم قاتل ولسنا معترفين فيه انظروا ماذا يفعل للقتلى، القائد الأعلى رئيس الأركان العامة المنفي وزير الدفاع الدبيبة لا ما هو وضع حفتر؟ مجرم قاتل ويقولون انه قياده عامه! هذه الترقية ما هو وضعها؟ هل حفتر شاوركم ولماذا لم يرقى يحيى الأسطى عمر؟ هكذا تفقدون مكانتكم بسكوتكم او حفتر شرعي وقياده عامه ومعترفين به، نريد ان نفهم هل الترقية شرعية ام لا؟ رقي لأنه قتل أهل طرابلس والنساء والاطفال .

اخرجوا ببيان وخذوا موقف لأن الناس تتساءل كيف يتم هذا؟ الموضوع مزعج وليست اول مره! مجلس النواب خرج منهم أعضاء ورحبوا بذلك، لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدولة لا أحد منهم تكلم، أسئلة تحتاج لإجابة ونتمنى ان نرى موقف يبنى عليه.

سبوتنيك الروسية وما تناقلته ان هناك توافق مبدئي بين عقيله صالح والمشري بالسماح لمزدوجي الجنسية والعسكرين بالترشح وهذه نقطتين خلافيات، سبوتنيك ليست وكاله ذات مصداقية واخبارها احياناً تأخذها من الفيسبوك وما يشاع على انهم اتفقوا هذا كلام غير موجود ولا انصحكم ان تعاودوا هذا الكلام، هناك مباحثات ووسطاء يحاولون إيجاد أنواع من التوافقات، صوان وفريقه من الحزب الانقلابي يحاولوا ان يكون لهم يد لانهم مشاركين في الانقلاب على الدبيبة وحاولوا ان ينظفوا روحهم من الانقلاب الذي حدث ولكن شهوة السلطة عندهم عالية جداً.

يحاولون ان يجدوا صيغ منصب لخالد المشري ومنصب متوافق عليه لعقيله صالح وحفتر والغرض منه الانقضاض على السلطة ولا يوجد عندهم 1% الشعور بالمسؤولية والخوف على البلد والبلاد إن استمرت هكذا، تضيع ولا يوجد تقدم اجتماعي فهم ما زالوا يطبخون في اتجاه اللاانتخابات.

ما اعلنت عنه البعثة واضح انه لن تكون هناك مراحل انتقالية وسنذهب لانتخابات سواء الحزب الانقلابي او المشري وعقيله، حفتر القضاء الامريكي يطالب به جرائم ترهونه يكتشفونها كل يوم. من يريد ان يصالح ليصالح مصالحتكم لن تأكلكم عيش، أولياء الدم جالسين في بيوتهم ولن تكون مصالحه في ليبيا إلا وفق العدل وبرأي أولياء الدم، نحن أولياء الدم ولن تكون مصالحه إن لم تكون لنا فيها رأي ولا يزايد علينا احد في موضوع المصالحة لأنه أول من تكلم بها ولن نقبل إلا بالعدالة والمجرم نقوله مجرم.

عظم الله اجركم في عقولكم أن تفكروا ان المصالحة تمشي منكم وفي جرة قلم إن لم نكون في قلبها لن يصير منها ودمائنا وارزاقنا ليست رخيصة. المفتي قال المصالحة التي لا تبنى على العدل حتى الله لن يبارك فيها ونحن حتى على مستوى بن وليد لما أتوا ليصالحوا قلنا ماذا عندكم في المصالحة؟ انت عندك دم أو تم تهجيركم قال لا! كيف إذاً تتكلم عن المصالحة؟.

