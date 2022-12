الأمين: على البعثة ادراك أن استمرارها في الرهان على المجالس الثلاث أصبح غير مجدي

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن مبادرة المجلس الرئاسي مضى عليها اسابيع وخلال هذه الفترة لم يسمع أي تعاطي إيجابي من الطرفين المقصودين بالحضور ولم يصدر عن مجلس النواب أي تعليق بالخصوص وحتى عن مجلس الدولة عدا بعض اعضائه الذين قالوا انهم يرحبون بتلك الخطوة وهو موقف فردي.

الأمين أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه عند العودة للوراء والتسمية بمبادرة الكثير علق أن هذه لا يمكن ان تكون مبادرة بل دعوة للتشاور وليست مبادرة لأنه لم يكشف عن خطة أو مبادرة او بنود حولها عدا الغاية وهي اجراء انتخابات.

وتابع: “المنفي من الواضح أنه يريد أن يقرر عن الليبيين باعتباره انه يظن أو يتوقع ان الطرح مهم عندما قال انتخابات برلمانية ورئاسية وهذه لم يقررها كل الليبيين باعتبار انهم يريدونها بشكل ثنائي بل النقاش لا زال منصباً حول ازدواجية الانتخابات ومضيها معاً وان هناك الكثير من الدفوع التي قدمت لرفض الانتخابات الرئاسية بجدلية الاسماء او الظرف أو الخشية او المخاوف ومآلات النتائج عندما تجرى”.

ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن الرئاسي يكشف عن موقف صريح وليس سياسي لإدارة الصراع أو إبعاد السكين عن رقبته عندما رتب لمجلسي النواب والدولة لإزاحته وإعادة تشكيله.

وبيّن أن الرئاسي كان بعيداً فيما مضى وكان يقول إنه بعيد عن الصراع وهذه العبارة أفسدت الدور الذي يقوم به الآن وعندما كانت الفرصة مواتية له ليلعب أدوار مهمة وحتى ينحاز لعموم الشعب في القيام بها تراجع وتأخر وقال إنه يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

كما استطرد في حديثة: “إذاً ما هو وجودك الآن؟ ولم تنجز شيء من المهام الموكلة حسب اتفاق جنيف! الأمر الآخر أنه الآن تريد ان تلعب دور، وعندما طالبت الكثير من الجهات الرئاسي بالتدخل والانحياز للشارع والانتخابات سكت وصمت لماذا الآن يتحرك؟ لأمرين الأول عندما بادر عقيلة والمشري باللعب بذيل الأسد وتكلموا عن إعادة هيكلة الرئاسي وأنه ربما يعد نفسه ان في حاله باثيلي او المجتمع الدولي تبنت محاولة لتحييد وتجميد وحل وسحب الاعتراف الدولي من المجلسين ان يناط بالرئاسي القيام بها وكنت اتمنى الا توكل له المهمة في هذه المرحلة على هيئة إملاءات ويفرض عليه القيام بهذا الدور وكان عليه ان يكون وطنياً للقيام بهذا الدور”.

وأضاف: “لماذا المنفي اختار جامعه الدول العربية كمنصة والقاهرة لإطلاق المبادرة التي عدلها لمقاربة، هنا نلاحظ ان الرئاسي وكل سلطات الواقع الموجودة عادة يبدوا أنها رهينة ومرتهنة لعدم افتكاك إرادتها، ألم يدرك الليبيون للحظة شعباً وساساً وسلطوين ان المشكلة الليبية جزء كبير منها ومن تعقيداتها المحيط العربي والصراع العربي العربي الذي جعل من ليبيا ساحة لتصريف الصراعات الخليجية الخليجية والمصرية التركية وهذا منذ 2011 وهذا ملمح مؤثر في الصراع الليبي إن كنا نريد ان نغير ونفتك ما يسمى القرار الوطني والسيادي واراده الحل ينبغي على الساسة ان يكفوا يدي هؤلاء بالقول لهم دعونا لوحدنا، لأن بعض أدوار الدول العربية تندرج تحت صراع عربي عربي نصرفه في ليبيا أو ان هؤلاء وكلاء الصراع الدولي تعمل في ليبيا وكيف للمنفي أن يريدنا ان نثق ونطمأن لأي شيء يطلق من القاهرة تجاه ليبيا؟ جامعة الدول العربية عاجزة عن حل أي مشكل عربي”.

وأعرب الأمين عن تمنياته ممن يدير السلطة أن يحاول اقناع الشعب الليبي انه ماضي لانتخابات ويريد عمل ديمقراطي حقيقي بعيداً عن العواصم المتورطة.

وشدد على أنه مع تحييد القوة العسكرية في هذه المرحلة إلا في إطار آخر قد يكون لاحق حول ما يسمى تأمين العملية الانتخابية لتحييدها عن البيئة الانتخابية والا تكون عامل يؤثر ويشوش من كل الأطراف.

وفي الختام اعتبر أن ما هو مطلوب من البعثة الأممية أولاً أدرك أن استمرارهم في الرهان على المجالس الثلاث الموجودة أصبح غير مجدي واعطاء أي فريق منهم حجماً يضاهي الأزمة.

