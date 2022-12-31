تبون: تدهور الأوضاع في ليبيا سبب عدم الاستقرار في الساحل الأفريقي

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي ترجع إلى تدهور الوضع في ليبيا.

وقال تبون، في حوار مع جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، إن تدهور الوضع في الجارة ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي، معتبرا أن تسوية الوضع بالمنطقة تمر بطبيعة الحال عبر الجزائر.

وأكد الرئيس الجزائري أن الأمور لم تكن لتصل لهذه الحالة إن جرت مساعدة بلاده في تطبيق اتفاق الجزائر لسنة 2015 الرامي لتهدئة الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف أن الجزائر تسير بمنطق الجار إزاء هذه الأزمة ولا تقوم بالجيو-سياسة مثل آخرين.

واقترح تبون لتحقيق السلام بمنطقة الساحل دمج سكان شمال مالي في مؤسسات هذا البلد، قائلاً: “ليس موضوع الإرهاب هو ما يقلقني فبإمكاننا الانتصار عليه”.

وأشار إلى قلقه أكثر بخصوص غرق منطقة الساحل في البؤس، فالحل هناك اقتصادي بنسبة 80% وأمني بنسبة 20%.

والأسبوع الماضي، أكد تبون، صعوبة حل الأزمة الليبية؛ بسبب التدخلات الأجنبية، مضيفاً: “دون روح وطنية عالية جدا يصعب حل النزاع الليبي”.