بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة

قالت بلدية الرجبان إن مطالب أهالي الجبل وباطنه لتحسين ظروف المعيشة “مشروعة”، وأنه جرى الاتفاق على متابعتها من حلال اجتماعات المجالس البلدية المتواصلة مع الحكومة المنتهية.

وردت البلدية في بيان اليوم السبت على اعتزام بعض الأهالي تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم على الطريق العام بمنطقة الراقوبة داخل الحدود الإدارية للبلدية للمطالبة بتحسين الخدمات وأحوالهم الحياتية.

وقال المجلس البلدي الرجبان إنه على من يعنيهم الأمر الانتباه أنه لم يجر التنسيق مع البلدية أو المجلس المحلي للشباب بهذا الخصوص.

وأضاف أنه ناقش مطالب الأهالي في تحسين المعيشة خلال اجتماع عقد في 13 ديسمبر الجاري، مشددا على ضرورة التواصل معه وأخد الاذن قبل القيام بأية أنشطة تتطلب ذلك، من أجل ضمان الأمن.