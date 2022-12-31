ليبيا الان

فرج: معظم أعضاء مجلس الدولة يؤيدون الانتخابات البرلمانية فقط

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، إن مجلسه لم يُخطَر بعد بمبادرة المجلس الرئاسي وننتظر تفاصيل أكثر حولها.

أضاف في تصريحات صحفية أن من ضِمن الاقتراحات المتداولة أن يحسم الشعب الأمر بشأن الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية عبر استفتاء شعبي.

وقال إن معظم أعضاء المجلس يدعمون الذهاب نحو انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية لينظر فيها مجلس النواب المنتخب.

ولفت إلى أن القوانين والتشريعات الليبية تمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية ورجال القضاء والنيابة من العمل بالسياسة وهذا أصبح من الأعراف الدستورية السائدة في العالم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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