باتلي يهنىء كل الليبين بالسنة الجديدة: آمل أن يكون 2023 عاما لتدارك الفرص الضائعة

تقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بتهنئة لكل الليبيين بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال باتيلي، وفق صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” آمل أن يكون 2023 عامًا لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا.”

وفي وقت سابق دعا السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مجلسي النواب والدولة، وكافة المؤسسات الفاعلة في البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات.

وأكّد في هذا السياق أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي “يعمل على تحقيق هذا الهدف. ويعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح”.