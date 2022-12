الدغاري: الحوار الليبي الليبي هو اقصر الطرق لحل الازمة بعيداً عن الذهاب للجامعة العربية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أنه لا علم لهم بما يتم تداوله عن تحديد مكان وزمان انعاقد الاجتماع التقابلي بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة ولم يسمع عنه من قبلهم إلا من خلال وسائل الإعلام وآخر أمر تحدث عنه عقيله خلال الأيام الماضيه هو عن اللجنة المشكلة من قبله شخصياً الذين عقدوا عدة لقاءات في مصر وفشلوا في احراز أي تقدم.

الدغاري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إن عقيلة صالح لا يزال يصر على أن مخرجات هذه اللجنة سيؤخذ بها دون العودة لمجلس النواب لكن التناقضات كبيرة أولها تناقضات أن مجلس الرئاسي ذات مهام وصلاحيات محددة.

وأضاف: “هل هو طرف او وسيط في هذه العملية السياسيه وكذلك هل هو في التنسيق او اشاره له من احد من البعثه او الدول الداعمه من خلال زيارته لامريكا ومصر هل هناك دعم دولي لما تقدم به وتنسيق للقيام بهذه الخطوة من عدمها، الدور الاساسي كقائد اعلى للقوات المسلحة لم يحقق فيه تقدم ابداً والواضح اكثر مما هو عليه اكثر من فتح الطريق لم يتم تحقيق أي تقدم في المسار العسكري ولا المصالحة الوطنية ومن نجح فيه هو التنفيذ الدولي وزياراتهم المتعدده للخارج”.

وأوضح أن مبادرة الرئاسي لم تطرح ابداً وتبحث من قبل رئيس مجلس النواب لكن حتى لو حصلت وفق التشريعات النافذه والقواعد التي يجب ان يعمل بها مجلس النواب وهي مفقودة منذ زمن، أن أي عمل يقوم به رئيس مجلس النواب وأي لجنة من اللجان المشكلة يجب ان تعود للقاعده وهي مجلس النواب او الدولة والقيام بعمل منفرد سواء من عقيله او المشري بعمل باسم مجلس النواب أمر تعود عليه الجميع والدليل هو اتفاقهم في احد القاعات في تركيا وامضوا بالقانون المعيب وهو قانون المحكمة الدستورية.

الدغاري تابع: “ومجلس النواب لم يوضع في الصورة في الكثير من القضاية الهامه وللآن ومعظم اعضاء مجلس النواب والمقربين من عقيله يعلمون بهذا الأمر ولكننا كأعضاء في مجلس النواب لم يعرض علينا و ان كانت في جلسة قادمة يوم الاثنين ممكن ان يتفضل عقيله ويعطينا أي افاده في هذا الأمر. اذا نجح الرئاسي ان يكون طرف في المعادلة الثنائية بحيث تكون الأطراف ثلاثه سياسيه بدلاً من ان تكون تنفيذيه يعتبر نجاح له وقد يكون فيه تأييد من بعض الدول لهذه الخطوة وفي حين لا تلقى القبول من الرئاستين لوجود توافقات وطموحات لديهما لتقاسم السلطه في المرحلة القادمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وسلطة تنفيذيه جديده”.

ورأى أن الأمور لا زالت غير واضحة للآن لأن المجتمع الدولي داخله الكثير من التناقضات والمصالح التي قد تفشل العمل خاصة في وجود انقسام سياسي كبير في الشأن الليبي وحتى بين المعسكر الروسي والناتو وغيرها وهذه الاطراف عندها قوات موجودة داخل ليبيا سواء في الغرب الليبي او الشرق متمثله في القوات التركية او الناتو والفاغنر.

وشدد على أن الرئاسي من خلال المبادرة يعتبر نفسه طرف اساسي ومخرج من مخرجات جنيف وهذا لديه مهامه بحسب قوله.

ونوّه إلى أن الليبيين الآن لايريدون قاعدة دستوريه بل دستور دائم سواء الحالي او الاستفتاء على دستور الاستقلال ويريدون الخروج من عنق الزجاجة لبناء الدولة وتوحيد المؤسسات وازاحة المليشيات ولو تم هذا الأمر ليس معيب أن يأتوا بقوات اجنبيه وعربية تشرف على تنظيم القوات الاجنبيه وخروجها لانها اعمال لا يستطيع الليبين القيام بها لوحدهم.

واستكمل قائلاً: “مجلس النواب والتوافق بين الرئاستين لتقاسم السلطه واتفاقهم كما يرشح عن تشكيل مجلس رئاسي جديد والآن الدعوة اتت من الرئاسي هذا شيء فيه الكثير من التناقض ونستغرب الدور الذي يقوم به الآن كيف يتم قبوله ان كانت الرئاستان تعملان على اقصاء الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديده وكيف يتم قبول هذه المبادرة من الرئاسي! اذا كان المنفي يقوم بدوره في المصالحه الوطنية واول خطوة بعد عامين انه يريد الاصلاح بين رموز السلطة المتخاصمين والمتنازعين والمتمثله في الرئاستين ويصبح بينهم توافق وهم بالاصل متوافقين على تقاسم السلطة فيما بينهم لاقصاء الرئاسي والحكومة، مجلس النواب معظمه مع أي مبادرة تخرج بالبلاد للوضع الدائم والخروج من المراحل الانتقالية”.

واعتبر أنه في ظل الاتفاق الحالي بين المجالس فالقوانين من مجلس النواب أو الدولة فيها الكثير من المغالطات ومثل هذه الامور التي فيها جدل كان الاجدى ان تشكل لجان ضالعة في القوانين الدستوريه وتنئى هذه المجالس بنفسها عن اصدار قوانين لهم فيها مصالح.

وأكد الدغاري على أن الحوار الشامل أو الليبي الليبي هو اقصر الطرق لحل الازمة الليبيه بعيداً عن الذهاب للجامعه العربيه فهي لا تقدم ولا تؤخر وليس لديها ما تقدمه إن كانت المبادرة هي ليبية ليبية ولاقت استحسان وتنازلات من جميع الاطراف للوطن ووصلوا لنتائج فمن المعتقد أن اجتماع غدامس سينصب على الخلاف على القاعدة الدستوريه وقانون الانتخاب وهو يتمثل في نقطتين مزدوجي الجنسيه والعسكريين على الرغم من وجود قوانين صادرة من خمسينات القرن الماضي تنظم الجنسيه الليبية بشكل صريح ومع هذا اذا استمر الخلاف على هاتين النقطتين فالعودة تكون بالاصل لحسم الخلاف ولو باجراء استفتاء على هذه النقاط الخلافية.

