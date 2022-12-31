الجيش الليبي يعترض 650 مهاجراً غير شرعي قبالة بنغازي

أعلنت رئاسة رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش الوطني الليبي، اعتراض نحو 650 مهاجراً كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية قبالة مدينة بنغازي.

وجاء في بيان أعلنته الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، السبت: “فإنه استمراراً لأداء القوات البحرية لواجبها الوطني في حماية السواحل الليبية، ألقت زوارق القوات الخاصة البحرية القبض على جرافة على متنها قرابة 650 مهاجراً غير قانوني، وتم اقتيادها إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة”.

وقال الرائد بحري رمزي نجم، إنه بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات القوات الخاصة البحرية، تم خروج دوريات القوات الخاصة إلى شمال غربي منطقة بنغازي، والبلاغ عن قاطرة تحمل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين وسوريين وبنغاليين وآخرين.