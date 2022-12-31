تبون: عدم استقرار منطقة الساحل الأفريقي سببه تدهور الوضع في ليبيا

أرجع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي إلى تدهور الوضع في ليبيا.

وقال تبون في حوار مع جريدة “لوفيغارو” الفرنسية نشر مساء الجمعة، إن تدهور الوضع في الجارة ليبيا “ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي”، معتبرا أن “تسوية الوضع بالمنطقة تمر بطبيعة الحال عبر الجزائر“.

وأكد الرئيس الجزائري أن الأمور لم تكن لتصل لهذه الحالة إن جرت مساعدة بلاده في تطبيق اتفاق الجزائر لسنة 2015 الرامي لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، مضيفا أن “الجزائر تسير بمنطق الجار إزاء هذه الأزمة ولا تقوم بالجيو-سياسة مثل آخرين“.