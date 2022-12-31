قبل اجتماع اسطنبول.. الحاجي لـ”الصلابي”: من أنت لتُملي على الليبيين اختياراتهم؟

أكد جمال الحاجي، صحة اجتماع القيادي الليبي في تنظيم الإخوان المسلمين علي الصلابي مع آخرين في اسطنبول، حيث يقيم، للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وقال: “من أين لك “علي الصلابي” دعوة المئات في اسطنبول بفنادق الخمس نجوم ليس المرة الأولى والتنقل حول العالم.. لتقرر على الشعب الليبي من خلال من تختارهم أنت..! ومن أنت ومن تكون..؟”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “أنت أحد أدرع الخراب بمؤامرة “ليبيا الغد” القيادة البديلة للقذافي على يد المخابرات المريكية والبريطانية، سلمتكم أمريكا ليبيا على طبق من ذهب أين هي ليبيا الآن..؟ ثم سلمتم ليبيا إلى العملاء مبعوثي الأمم المتحدة على طبق من ذهب “بجرة قلم”..! كل هذا بتوجيهات إماراتية قطرية لوكلائهم في ليبيا وعلى رأس قطر والامارات رائد “مشروع الفوضى الخلاقة” ونراكم تمهدون دعماً “لعشرية ثانية” من خارج البلاد..! كفاكم استخفاف بعقول الشعب.. وانتم تتحركون بالريموت كونترول..! وبما يمليه عليكم “الممول” سوى قطري أو سعودي” وفق تعبيره.