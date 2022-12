ليبيا – حمل الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، مسؤولية معاناة الليبيين لرفضه تخفيض سعر الصرف.

الجديد قال وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا الحدث” “شيء غريب وما له تفسير !! وهو كمية الحقد اللي عند الصديق الكبير على هالشعب واللي تخليه يرفض اي فكرة تتعلق بتخفيض سعر الصرف وتخفيف المعاناة عن الناس”.

Shares

The post الجديد: الكبير يتحمل مسؤولية معاناة الليبيين لرفضه تخفيض سعر الصرف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية