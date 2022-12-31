السفير الألماني: أتمنى لجميع الليبيين السلام والاستقرار في 2023

تمنى سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، أن يوفر العام 2023 مستقبلاً آمناً وديمقراطياً لليبيا.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها أونماخت على حسابه بموقع تويتر إلى الليبيين لمناسبة انتهاء العام 2022.

وقال أونماخت: “مع انتهاء العام 2022، أتمنى لجميع الليبيين السلام والاستقرار والأمن للعام المقبل. متمنياً أن يوفر 2023 مستقبلا آمنا وديمقراطيا لليبيا”.

واليوم، هنأ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الليبيين لمناسبة حلول العام الجديد.

وعبر باتيلي عن أمله في أن يكون 2023 عاما لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا.