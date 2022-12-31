مديرية أمن طرابلس: ضبط 235 سيارة دون لوحات في أبوسليم ونجاة سائق من الموت في طرابلس

ضبطت شرطة مرور أبوسليم 235 سيارة دون لوحات معدنية، وحررت أكثر من 1356 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية استمرت أربعة أيام.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، أن الحملة تواصلت على عدة أماكن منها جزيرة الشريف، شارع ولي العهد، جسر الخزانات، جسر الفروسية، جسر قصر بن غشير، شارع الخلاطات، جزيرة الفحم، جزيرة باب السلام، طريق الكوربات.

وفي 21 ديسمبر الجاري، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 70 سيارة دون لوحات معدنية. وشملت المخالفات كذلك عدم اكتمال الإجراءات القانونية لهذه السيارات وكذلك افتقار سائقيها لرخص القيادة.

وفي ذات السياق نجا سائق من موت محقق في حادث مروري شهده الطريق السريع في طرابلس، على ما أعلنت مديرية أمن العاصمة.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان مقتضب، أن سائق سيارة «فولف» اصطدم بالسياج الجانبي للطريق السريع جراء سرعته المفرطة.

لكن السائق نجا من الموت، فيما أخرجت دوريات قسم مرور الطريق السريع السيارة من الطريق لتسهيل الحركة المرورية.