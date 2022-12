ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن جميع المبادرات في حد ذاتها جيدة، لكن الأمر يتطلب التدقيق والدعم لعدم إضاعة الوقت.

الشركسي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن اللقاءات التي تعقد الآن بين رئاسة الأجسام السياسي تسعى للخروج برؤية موحدة ومتفق عليها في إطار مبادرة تحل إشكالية النقاط العالقة في ملف القاعدة الدستورية مع السماح لحكومة الدبيبة بالاستمرار في السلطة حتى إجراء الانتخابات.

وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة جديدة أوضح أن المجلس الرئاسي يحاول لعب دور أكبر من قدراته، كما أنّه لا طاقة لهم بمناقشة الملفات التي لا يرضى عنها الدبيبة، خاصة أن الأخير هو المسيطر الفعلي على قرارات المجلس.

ولفت إلى أن المجلس فشل على مدار عام ونصف في تسمية اللجنة العليا للمصالحة، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرته على حل إشكاليات مركبة وملفات معقدة.

Shares

The post الشركسي: الرئاسي يحاول لعب دور أكبر من قدراته first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية