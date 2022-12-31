باتيلي: آمل أن يكون 2023 عاماً لإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا

هنأ المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم السبت، الليبين ببدء العام الجديد، وذلك عبر تويتر.

وكتب باتيلي في تدوينة له: “أتقدم بأطيب التمنيات لكل الليبيين بمناسبة حلول العام الجديد”.

وأضاف المبعوث الأممي: “آمل أن يكون 2023 عامًا لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا”.

واليوم، وجهت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، التهئنة إلى الليبيين لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنية تعزيز الشراكة القوية بين البلدين.

وتحدث السفير ريتشارد نورلاند باللغة العربية في مقطع فيديو، ظهر فيه عدد من العاملين والعاملات في السفارة، نشرته السفارة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، قائلاً: “كل عام وأنتم بخير من ليبيا”.

وقال نائب السفير الأمريكي ليزلي أوردمان، إن العام 2022 كان عاما مليئا بالمساهمات، في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والتنمية الاقتصادية والمشاركة المدنية في جميع أنحاء ليبيا.