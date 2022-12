معزب: الفجوة لا زالت كبيرة بين من يخشون وصول عسكري لسدة الحكم وبين من يعتبرونه الحل الأمثل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المجلس الرئاسي ضعيف في أشخاصه وضعيف في هيكليته، ولذا لا يتوقع منه أن يقدم حلاً جذرياً للأزمة السياسية الحالية.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن العائق أمام إجراء الانتخابات هو عدم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب حول شروط الترشح للرئاسة.

ورأى أن مجلس النواب يستحيل أن يوافق على حظر ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، ومجلس الدولة رغم أنه قدم شروط مخففة تسمح بترشح الفئتين، لكن رئاسة البرلمان مصرة على إزالة كافة العقبات، حسب قوله.

واستبعد معزب وصول لقاء غدامس إلى أي حل. موضحاً :” الفجوة لا زالت كبيرة بين من يخشون وصول عسكري إلى سدة الحكم، وبين من يعتبرونه الحل الأمثل” بحسب قوله.

