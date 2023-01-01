وفد من مجلس النواب يطلع على مشكلات غات

قام وفد من مجلس النواب ضم إبراهيم الزغيد، ومفتاح الشاعري، وعلي الصول، وبلخير الشعاب، ومحمد دومة، وعمارة شنبارو، وفاطمة الصويعي، وسعاد الشلي بزيارة لمدينة غات أقصى الجنوب الليبي.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الوفد حضر فعاليات الدورة (28) لمهرجان غات السياحي الدولي الذي يُقام تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقام وفد مجلس النواب بزيارة إلى القرية التراثية “البركت” والنصب التذكاري لمعركة ”إيسين” ، بالإضافة إلى زيارة الحدود الليبية الجزائرية.

واطلع وفد مجلس النواب على أوضاع المواطنين والمشاكل التي يُعانيها أهالي مدينة غات في حياتهم اليومية، وفق البيان.