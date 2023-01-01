الشيباني: اعتراض مجلس الدولة على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تم تجاوزه

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن “أمريكا وفرنسا وبريطانيا لا يريدون سيف الإسلام القذافي ولهذا تم تعطيل الانتخابات”.

الشيباني أضاف في مداخلة متلفزة أوضح أن “المجتمع الدولي هو من عرقل إجراء الانتخابات في ليبيا بعد قبول سيف الإسلام القذافي”، مشيرا إلى أن “الأمر ليس له علاقة بالقاعدة الدستورية ولا خلاف حقيقي بين مجلسي النواب والدولة عليها”.

وأكد الشيباني أن المجتمع الدولي إذا أراد انتخابات فستكون هناك انتخابات، لافتا إلى أن اعتراض مجلس الدولة بقيادة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية تم تجاوزه.

وأضاف الشيباني أن مجلس النواب سبق وأن أصدر قوانين الانتخابات وتحصل المواطنون على بطاقاتهم الانتخابية، مؤكدا أن المفوضية قامت بكل ما يتعلق بالانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية والإدارية، مشيراً إلى أنه بقي إعلان أسماء المترشحين والقضية ليست خلاف بين النواب والدولة.

وتابع: “كان هناك نقطتين أو ثلاث نقاط خلافية في تلك القاعدة الدستورية وكان يمكن تجاوزهم من البداية”.