الشركسي: الرئاسي يحاول لعب دور أكبر من قدراته.. والدبيبة هو المسيطر على قرارات المجلس

قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، إن جميع المبادرات لحل الأزمة في حد ذاتها جيدة، لكن الأمر يتطلب التدقيق والدعم لعدم إضاعة الوقت..

وأضاف الشركسي ، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “اللقاءات التي تعقد الآن بين رئاسة الأجسام السياسية، تسعى للخروج برؤية موحدة ومتفق عليها في إطار مبادرة تحل إشكالية النقاط العالقة في ملف القاعدة الدستورية مع السماح لحكومة الدبيبة بالاستمرار في السلطة حتى إجراء الانتخابات“.

وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة جديدة أوضح الشركسي أن:”المجلس الرئاسي يحاول لعب دور أكبر من قدراته، كما أنّه لا طاقة لهم بمناقشة الملفات التي لا يرضى عنها الدبيبة، خاصة أن الأخير هو المسيطر الفعلي على قرارات المجلس“.

كما أشار إلى أن المجلس فشل على مدار عام ونصف في تسمية اللجنة العليا للمصالحة، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرته على حل إشكاليات مركبة وملفات معقدة.