أبوعميد: نعمل على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء زمام الأمور في البلاد

أكد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، المبروك محمد أبوعميد، أنه يتم العمل حاليا مع عدد كبير من الوطنيين في ليبيا على الدفع باتجاه أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء زمام الأمور في البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف أبو عميد، في تصريحات صحفية ، السبت، أن هذا التوجه يلاقي ترحيبا كبيرا جدا من الليبيين حتى أن عددا من المناطق بدأت في التحرك فعليا في الغرض.

كما شدد على أن هذا التوجه هو أقصر الطرق للوصول إلى مرحلة الاستقرار في ليبيا، داعيا في الأثناء جميع الليبيين إلى التحرك ودعم هذا الاتجاه ورفض التدخلات الخارجية في شؤون بلادهم.

وفي سياق متصل، قال أبو عميد إن ما يحدث اليوم هو صراع داخلي وخارجي كبير بشأن الملف الليبي.

معتبرا أن الجميع يعمل لتحقيق أهدافه ولا نية صادقة لمتصدري المشهد الليبي في إيجاد حل للأزمة إلا إذا كان هذا الحل يضمن بقائهم في السلطة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدول المتدخلة في الشأن الليبي تسعى إلى تنصيب شخصية تحقق مصالحها أو إلى استمرار الأزمة ولا تهمها معاناة الشعب الليبي.