اليسير: على واشنطن الابتعاد عن التلويح بـ”رفض أو تأييد” أي مرشح للانتخابات الليبية

أكد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن «إقصاء سيف الإسلام من الترشح للرئاسة سوف يسهم في تأزيم المشهد السياسي، عبر تغليب رغبات البعض في التشفي على مشروع المصالحة الوطنية الضروري لاستقرار البلاد».

وأضاف في تصريحات صحفية ، أن «تنظيم (الإخوان) الذي سبق ووظف سيف الإسلام لإخراج رموزه وعناصره كافة من السجون ثم انقلب عليه لرغبته في تصدر المشهد، هو (تنظيم الإخوان) من يتخوف وسيسعى بكل جهده للحيلولة دون عودته للسلطة».

مضيفاً: «الأمر ذاته يتكرر مع واشنطن التي ترى أن عودة نجل القذافي للسلطة تمثل هزيمة معنوية لها».

كما دعا اليسير واشنطن، بـ«الابتعاد عن التلويح برفض أو تأييد أي مرشح، والتركيز فقط على المساهمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة المتعلقة بالترتيبات الأمنية كإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك التشكيليات المسلحة ونزع سلاحها، ليتمكن الليبيون من التصويت بحرية».