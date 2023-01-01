الدغيس: الوقاية من الفيروس المخلوي يحتاج فقط للإجراءات الاحترازية العادية

قال نائب رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن تخوف الناس من الفيروس المخلوي مبالغ فيه، وهذا نتيجة ما حدث في العامين الماضيين بسبب كورونا.

وأوضج الدغيس في تصريح صحفي أن الفيروس المخلوي ليس جديدا واكتشف منذ خمسينات القرن الماضي ويظهر في كل عام أحيانا يكون تأثيره بسيطا وأحيانا يكون قويا.

وأضاف: “أخذنا عينات من أشخاص يعانون من أعراض تنفسية سواء كانت كورونا أو إصابة بالفيروس المخلوي أو الإنفلونزا الموسمية لمعرفة خلفيات المرض”، مشيرا إلى أن “نتائج التحاليل المختبرية التي أجريت أظهرت أن 80% من الحالات مصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية ونحو 10% بالفيروس المخلوي و10% كورونا”.

ولفت إلى أن إغلاق المدارس للتعقيم هو إجراء غير مطلوب، وكان يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية العادية كارتداء الكمامة وغسل اليدين، مبينا أن الفيروس المخلوي على الرغم قدمه ولكن ليس له لقاح، ويحتاج فقط للإجراءات الاحترازية العادية المتبعة للوقاية.