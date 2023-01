وزير الحكم المحلي يصدر قرارات بتسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي البلديات

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” قرارا يقضي بتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين السابقين بالشركات العامة لخدمات النظافة.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها أن القرار شامل للمعينين بالبلديات بواقع 5000 موظف، ليصبح إجمالي قرارات التسوية 57 قرارا لعدد 8450 موظفا.

ودعت وزارة الحكم المحلي كافة البلديات إلى ضرورة تعجيل إرسال محاضر اجتماع لجان شؤون الموظفين بالبلديات لموظفي شركات الخدمات العامة سابقاً، وموظفي القطاعات المنقولة، وموظفي البلديات.

المصدر: وزارة الحكم المحلي

