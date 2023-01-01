الطقس في ليبيا.. أجواء ممطرة والحرارة تنخفض لـ 15 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد، والتي أظهرت وجود تزايد فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة مئوية.

وفي (الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد)، تتزايد فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا ومتوقع أن تكون جيدة على (مناطق الجبل الأخضر والخليج)، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية ولاتتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

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وفي (الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية.

واخيراً طقس (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.