بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 01 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 01 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 20)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية احيانا ومتوقع ان تكون جيدة على (مناطق الجبل الأخضر والخليج)، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق..

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ ولاتتجاوز (15)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).