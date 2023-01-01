الارصاد: امطار رعدية وجيدة اليـــوم على هذه المنـــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية احيانا.

وبحسب التقرير من المتوقع ان تكون جيدة على (مناطق الخليج-الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي) وكذلك تتكاثر السحب على الساحل من مصراتة حتى سرت مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

ووفقا للتقرير درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15–20)مْ، وتنخفض اثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الصحراوية والجنوبية إلى مادون (4) درجات مئوية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على معظم مناطق الشمال.

والله اعلـــــــــــــم.