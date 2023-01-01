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درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا ليوم الاحد الموافق 01-01-2023م

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 01-01-2023م وفيما يلي الجدول :

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاحد الموافق 01-01-2023م

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية الجوية 01 2023 الغد طقس التنبوات الجوية ليوم الأهد الموافق الحرارة الحرارة السماء قلبلة السحب طقس اليوم الحرارة الحرارة المدينة 18 18 19 ظهور ظهور السماء صافية 11 10 صبراته الزاوية السماء قليلة صافية قليلة 1 18 السماء 17 t 18 الزنتان غریان السماء قلبلة 17 15 07 سقوط سقوط 08 19 18 شحات 03 12 صاقية قليلة من السحب صافية سيها 18 20 05 08 القطرون 19 احتمال احتمال السماء لسما 07 07 تازربو‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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