النويري مستقبلاً 2023: أسألك اللهم عملاً يقربنى إليك

استقبل فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عام 2023، بالدعوة بالمغفرة لوالده، معربا عن اشتياقه إليه.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “عام جديد دخل، ندعوا الله ان يمن علينا بالخير والصحة والسلامة، وعام مضى كسائر الأعوام من أعمارنا، ليس لنا فيه غير ترك ذكرى حزينة بحياتي تتجدد من كل عام، تخلد ذكرى رحيل أبي معلمي مدرستي في الحياة التي تعلمت منها كيف نعيش بعزة و اخاء وصدق وقول الحق وان نخاف الله في كل شؤون حياتنا، مدرسة لا مثيل لها في هذه الدنيا الفانية قفلت فصولها و أبوابها”.

أضاف: “اللهم إني اشتقت لمن لن يأتى مثله ابداً، ولن يعود ولن ياخذ مكانه أحد، لن يفارق خيالي أبداً، فأسألك اللهم ان تسكنه جنتك فهو اغلى من فقدت، اللهم انه في قبره فأسألك بكل اسم هو لك ان تنزل عليه ضياء في قبره وتؤنس وحشته، إلى جنات الخلد يا والدي ان شاء الله، نم قرير العين، وموعدنا اللقاء عند الرحمن الرحيم الغفار ذو الجلال والإكرام، اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره ، نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين، أسألك اللهم عملا يقربنى إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.”