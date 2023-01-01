مع بداية العام الجديد.. الدبيبة يستعرض المشاريع التي أنجزتها حكومته

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن المشاريع التي أنجزتها الحكومة وتواصل العمل بها ضمن ما أتيح لها من ميزانية في العام 2021.

وبين الدبيبة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن المشاريع هي تنفيذ مركز زليتن الطبي في زليتن، تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة حي هويدي في وادي الشاطئ، تطوير قناة ليبيا الوطنية في طرابلس، تطوير وتجهيز ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم في طرابلس، صيانة مستشفى العيون زاوية الدهماني في طرابلس، تنفيذ طريق مرادة العقيلة بطول 123 كيلومترا في مرادة العقيلة، توسعة ورصف الطريق البحري ببلدية حي الأندلس، صيانة مركز شهداء السواني للعناية بذوي الإعاقة من كل الفئات العمرية في طرابلس، تنفيذ طرق ومواقف للسيارات والحافلات داخل غابة جود دائم في الزاوية، صيانة وتطوير مستشفى زوارة المركزي في زوارة، إنشاء مدرسة الشروق الجديدة المكونة من 10 فصول دراسية في الخمس، استئناف الطريق الدائري الثالث بطول 24 كيلومتر في طرابلس، مشروع تطوير مركز الأمل للصم وضعاف السمع في طرابلس.

ومن بين المشاريع أيضا إنشاء مستشفى الكفرة العام، بسعة 120 سرير في الكفرة ، إنشاء مدرسة نموذجية مكونة من 12 فصلًا دراسيًا، و4 معامل في تاكنس، إنشاء صالة رياضية مغلقة بنادي المروج في المرج، تنفيذ خط مياه أبوزيان، الرحيبات وأبوزيان، مزدة لتغذية سكان مدن الجبل الغربي بمياه النهر الصناعي، ابو زيان، إنشاء مدرسة نموذجية بمدينة سرت، تضم 15 فصلا في سرت، استكمال مدرسة مكونة من 20 فصلًا في براك الشاطئ، تنفيذ 4 طرق رئيسية بطول 17.1 كيلومتر في تاورغاء، تطوير مستشفى المطرد العام في الزاوية، تنفيذ مدرسة خولة بنت الأزور المكونة من 6 فصول دراسية في زليتن، رصف طريق بمحلة خويلد بطول 5 كيلومترات في قصر بن غشير، رصف طريق مدخل مدينة الجميل الشرقي في الجميل، تنفيذ خزان مياه علوي سعته 100 متر مكعب، وشبكة مياه بن ناجي البركات في مسلاتة.

وأشارالدبيبة إلى أن من بين المشاريع التي أنجزتها حكومته رصف طريق القرير بطول 3.6 كيلومترات في تاورغاء، تنفيذ طريق الحاجية الدروقة بطول 2 كيلومتر في الخمس، تجديد شبكات المياه، وتصريف مياه الأمطار، ورصف شبكة الطرقات والأرصفة ببلوزة في أبو سليم، توسعة ورصف طريق عين زارة – وادي الربيع بطول 16 كيلومتر في عين زارة، إنشاء مدرسة مكونة من 8 فصول دراسية في زمزم، إنشاء 10 مدرجات دراسية بجامعة بنغازي في بنغازي، صيانة وتطوير مستشفى الخمس التعليمي في الخمس، رصف طريق العين بطول 4 كيلومترات في تاورغاء، توسعة كلية العلوم بجامعة بنغازي بإضافة 3 مبانٍ إضافية للكلية في بنغازي ، إنشاء مدرسة الجميل المركزية المكونة من 14 فصل دراسي في الجميل، رصف طريق مدرسة الانتصار الرابطة بين مسجد عمر بن الخطاب وطريق سيدي سليم بطول 4,300 متر في أبو سليم، رصف شارع الزبير بن العوام بمنطقة بن عاشور في طرابلس.

ولفت الدبيبة إلى أن من بين مشاريع الحكومة تنفيذ مدرسة مكونة من 10 فصول في مسلاتة، إنشاء مدرسة قرآنية بقدرة استيعابية تبلغ 360 طالبًا في الجميل، إنشاء مدرسة مكونة من 6 فصول في القره بولي، تنفيذ خطوط الصرف الصحي بطول 3560 متر بمنطقة حي السلام في القرضة الشاطئ، تنفيذ خزان مياه علوي سعته 100 متر مكعب وشبكة مياه بن ناجي البركات في مسلاتة، استبدال 800 متر من خطوط المياه وإعادة رصف طريق شارع رافع الأنصاري في درنة، إنشاء مدرسة مكونة من 9 فصول دراسية في أبونجيم، رصف طريق السوق بطول 5 كيلومتر في تاورغاء، إنشاء مدرسة مكونة من طابقين تضم 8 فصول في أبو سليم، تنفيذ المرافق المتكاملة بالفرع البلدي زاوية المحجوب في مصراتة، رصف طريق المشيوح بطول 3000 متر في القلعة، إنشاء مدرسة عبد الرحمن الداخل تتضمن 10 فصول في طرابلس، صيانة وتجديد مجمع عيادات في الزاوية ، تنفيذ المرافق الأساسية سوق الثلاثاء في زليتن، صيانة مجموعة طرق رئيسية في الأبيار، تنفيذ طريق تربط بين الطريقين الدائري والساحلي بطول 1000 متر في صبراتة، إنشاء 6 مدرجات بجامعة طرابلس تسع 2000 طالب في طرابلس، إنشاء وتحوير مستشفى قمينس العام في قمينس، أعمال رصف شارع البيضاء المتفرع من شارع عمر المختار في طرابلس، إنشاء خزان مياه بمنطقة دريانة بسعة 2500 متر مكعب في بنغازي، تنفيذ خط مياه الشرب بمنطقة سواوة في سرت، صيانة الطريق الساحلي الرابط بين بوابة كعام ومدخل مدينة مسلاتة بطول 50 كيلومتر في مسلاتة، صيانة مجمع عيادات في مصراتة، استكمال قاعة ألعاب رياضية بنادي الأهلي طرابلس في طرابلس.

ومن بين مشاريع الحكومة أيضا إنشاء مدرسة مكونة من 8 فصول دراسية قرب الطريق الساحلي في مصراتة ، استكمال مدرسة مكونة من 8 فصول في المشاشية، تنفيذ مبنى مقر فرع إدارة القضايا في طبرق، تنفيذ الطريق الدائري ترهونة بطول 11 كيلومتر “ازدواج” في ترهونة، الإمداد المائي للأحياء الشرقية في بنغازي، إنشاء مدرسة نموذج جبلي مكونة من 24 فصل في جردس العبيد، إنشاء صالة ركاب حديثة بمطار بنينا الدولي بقدرة استيعابية تفوق مليون مسافر سنويًّا في بنغازي، إنشاء خزان مياه بمنطقة سيدي خليفة بسعة 2500 متر مكعب في بنغازي، صيانة وتجديد القسم الداخلي للبنين بجامعة بنغازي في بنغازي، تنفيذ مجمع قاعات مؤتمرات في بني وليد، إنشاء مدرسة ذات الصواري تتكون من 12 فصل دراسي في زليتن، إنشاء عيادة الأمراض الصدرية في زليتن، تجديد شبكة الصرف الصحي في سبها، تنفيذ مدرسة الفتح للتعليم الأساسي في سوق الجمعة، صيانة وتطوير العيادة المجمعة في غريان.

ولفت الدبيبة إلى أن من بين المشاريع التي أنجزتها حكومته إنشاء 10 فصول دراسية بمدرسة بلال بن رباح في زليتن، استكمال مباني كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة بنغازي في بنغازي، تنفيذ المرافق المتكاملة بمنطقة الكويفية في بنغازي، إنشاء المبنى الرئيسي ومركز تدريب الحرس البلدي في جنزور، تطوير قسم النساء والولادة بمستشفى ترهونة التعليمي في ترهونة، صيانة واستكمال 168 وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي في بنغازي، إنشاء صالة رياضية مغلقة بنادي السويحلي الرياضي في مصراتة، صيانة وتطوير مستشفى بني وليد العام في بني وليد، إنشاء قاعة رياضية مغلقة بنادي الاتحاد في طرابلس، إنشاء مدرسة نموذجية مكونه من 24 فصل دراسي بمنطقة الحدائق في ببنغازي، إنشاء العيادة المجمعة بحي السلماني في بنغازي، صيانة وتحوير كلية العلوم الشرعية بنين بجامعة طرابلس في طرابلس، رصف الطريق من جزيرة غرغور إلى صيدلية ذات الصواري في طرابلس، تنفيذ العيادة المجمعة الغرارات في سوق الجمعة، رصف مهبط مطار الزنتان في الزنتان، رصف طريق العربان الشويرف بطول 5800 متر في الشويرف، صيانة وتطويرالعيادة المجمعة في اجدابيا، إضافة 4 بوابات جديدة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمعبر رأس جدير في زوارة، رصف شارع السامبا التجاري بمنطقة الكريمية في سواني بني أدم، استكمال مدرسة سوق السبت للتعليم الأساسي في قصر بن غشير، تنفيذ شبكة الصرف الصحي في هراوة، صيانة وتطوير مبنى مراقبة التربية والتعليم في مصراتة.

وأشار الدبيبة إلى أن من بين مشاريع حكومته صيانة وتطوير مستشفى العجيلات العام في العجيلات، إنشاء مدرسة نموذجية بمنطقة شهداء كعام تضم 16 فصل في زليتن ، صيانة وتطوير العيادة المجمعة في الخمس، افتتاح قسم غسيل الكلى بمستشفى كاباو في كاباو، توسعة ورصف شارع النصر في طرابلس، تنفيذ المرافق المتكاملة لحي باب درنة في طبرق، رصف طريق مديرية الأمن بئر الأشهب في طبرق، صيانة مهبط الطائرات بمطار الكفرة بطول 1150 متر في الكفرة، إنشاء قاعة رياضية متكاملة في سبها، رصف المرحلة الأولى بطول 35 كيلومتر من طريق الكفرة أبو زريق في الكفرة، تنفيذ المرافق المتكاملة في جالو، تنفيذ البنية التحتية وتعشيب نادي المختار طبرق، تنفيذ وتعشيب نادي بدر بمنطقة الجغبوب، تنفيذ البنية التحتية والتعشيب وافتتاح ملعب نادي حطين التميمي، تنفيذ وتطوير وافتتاح الملعب الرئيسي لمدينة بن جواد، تنفيذ ملعب نادي الإخاء بمدينة هون، أعمال التطوير والصيانة لمجمع رجب عكاشة، مشروع تطوير نادي المحلة بمدينة طرابلس، تعشيب وتطوير البنية التحتية لنادي المهدية سبها، مشروع تطوير البنية التحتية لنادي القرضابية سبها، انتهاء تنفيذ أعمال الصيانة وتعشيب أرضية ملعب نادي الأمل القعيرات ببلدية الغريفة، مشروع تنفيذ البنية التحتية لنادي نجوم الصابرية بمدينة الزاوية.

ومن بين مشاريع الحكومة أيضا مشروع تنفيذ البنية التحتية وتعشيب نادي الهدف بالمعمورة، تنفيذ البنية التحتية وتعشيب نادي شباب الغار ببلدية صياد، افتتاح نادي الوحدة بطرابلس بعد الانتهاء من تعشيبه وصيانة مرافقه، افتتاح ملعب نادي شهداء عين زارة بعد الانتهاء من تعشيبه، مشروع تنفيذ وإنشاء القاعة الرياضية المتكاملة بمدينة سبها، تنفيذ وإنشاء قاعة الألعاب الرياضية لنادي التحدي طمينة، افتتاح ملعب نادي الاملائي بمدينة اجدابيا بعد الانتهاء من تعشيب ارضيته، افتتاح ملعب نادي التحدي حج حجيل بمدينة مرزق بعد الانتهاء من تعشيبه، عودة الحياة للمرافق الشبابية بعموم البلاد، عودة الحياة لبيت شباب غريان ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية بعموم ليبيا.