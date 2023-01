الكهرباء: المحطات الجاهزة حل جذري لمشكلة ضعف التيار

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب إن المحطات الجاهزة المورّدة حديثا تعد حلا جذريا وليست تلفيقيا لمشكلة ضعف التيار الذي تعانيه بعض المناطق في ظل التوسع العمراني.

وأضاف التائب في مداخلة مع الأحرار السبت، أن المحطات الجاهزة الموردة عبر ميناء طرابلس البحري، عددها 21 محطة؛ وتتراوح قدرتها بين نصف ميغا وميغا وميغا ونصف.

هذا وأوضح الناطق باسم شركة الكهرباء أن المحطات لا تدخل في عملية الإنتاج، بل تحسن وترفع الجهد الكهربائي؛ مؤكدا أنهم سيجلبون المزيد منها في الفترة القادمة، على حد قوله.

