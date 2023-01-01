السفير الفرنسي: نتمنى لليبيا الاستقرار وبمقوماتها تتجاوز العراقيل

قدم السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج التهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة العام الجديد 2023 .

وكتب المهراج على حسابه الرسمي بمنصة “تويتر” قائلا: “أتمنى للشعب الليبي أن سنة 2023 تدخل عليه بالسلام، الأمان، الاستقرار و الازدهار”.

وأضاف : “أنا على يقين أن لليبيا المقومات لتجاوز العراقيل التي تقف أمامها. مشيرا إلى أن العام الجديد هو سنة إحياء العلاقات الثنائية”

أجرى سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، اليوم السبت، زيارة إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وصفها بالواعدة.

وأوضح مهراج في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أنه أجرى محادثات «مثمرة» حول تفعيل العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والشركات الفرنسية.

وكان السفير الفرنسي أجرى قبل أسبوعين لقاءات مع المسؤولين الليبيين عبر خلالها عن تطلعات بلاده لتنظيم فعاليات مشتركة بعد نجاح اليوم الليبي- الفرنسي في قطاع الصحة. واستضافت العاصمة طرابلس في نوفمبر الماضي “اليوم الفرنسي – الليبي للصحة”.

ووقع مهراج اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة ومنع التضليل الانتخابي.

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وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إن الاتفاقية الجديدة تخصص موارد إضافية لجهود الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا سيما منع التضليل الانتخابي.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أكد والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، أن الانتخابات الديمقراطية هي أساس الاستقرار السياسي والشرعية المؤسسية والتنمية المستدامة في ليبيا.