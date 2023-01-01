السفير الألماني: أتمنى الاستقرار والسلام لليبيا في 2023

أخبار ليبيا 24

تمنى سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن يوفر العام الجديد 2023 مستقبلا آمنا وديمقراطيا لليبيا، وأن تشهد الاستقرار والسلام خلال العام الجديد.

وفي تهنئة بمناسبة العام الجديد قال أونماخت في تغريدة له: “مع انتهاء العام 2022، أتمنى لجميع الليبيين السلام والاستقرار والأمن للعام المقبل. متمنيا أن يوفر 2023 مستقبلا آمنا وديمقراطيا لليبيا”.

وفي وقت سابق حذر أونماخت، من تداعيات غير إيجابية لاستمرار الوضع الراهن في ليبيا، داعيا مجلسي النواب والأعلى للدولة والمؤسسات الفاعلة كافة إلى الاستجابة لتطلعات الليبيين والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات.

وقال أونماخت في حوار أجرته مع جريدة “الشرق الأوسط” نُشر السبت، إن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلميا، وشدد على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية في هذا الإطار، وتحدث عن تداعيات استمرار الوضع الراهن، قائلا: “هناك تكهنات كثيرة تطرح بهذا الصدد، حيث تشير كل الدلائل إلى أن العواقب لن تكون إيجابية” على حد قوله.

مع إنتهاء عام 2022، أتمنى لجميع الليبيين السلام والاستقرار والأمن للعام المقبل. متمنياََ أن يوفر #2023 مستقبلا أمنا وديمقراطيا ل #ليبيا. pic.twitter.com/sj2yqsCTrU — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) December 31, 2022