شركة الكهرباء: نقل محول من بئر ذياب إلى القره بوللي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نقل محول 30/220 ك . ف ا سعة 100ميجا ( وزن المحول 104طن ) من مخازن بئر ذياب إلى القره بوللي لتركيبه بمحطة 220 القربوللي، ووضعه على القاعدة المخصصة له تمهيدًا لاستكمال عملية التركيبات وشحنه.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه قام نقل المحول الفنيين والمهندسين التابعين لإدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة وذلك حرصا على تحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا.

وفي سياق منفصل وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ( 21 ) محطة ( توزيع ) جاهزة سعة من ( 500 إلى 1500) كيلو فولت أمبير.

وأشارت الشركة إلى أن توريد المحطات يهدف إلى توفير الطلب على الطاقة الكهربائية بكافة أنحاء ليبيا للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.