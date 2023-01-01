السفير الألماني: يجب خروج المرتزقة نهائياً من ليبيا

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن موقف بلاده ودول القارة الأوروبية كافة موحد فيما يتعلق بقضية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأوضح خلال حوار مع جريدة الشرق الأوسط، نُشر السبت، أن ذلك بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والقرارات النهائية لملتقى برلين 1و2.

ودعم أونماخت وجود مطالبات ودعوات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) لجميع تلك القوات الأجنبية والمرتزقة بمغادرة للبلاد.

وأكد أن سرعة التنفيذ تتعلق في النهاية بالليبيين أنفسهم، مجدداً دعم بلاده لعمل اللجنة العسكرية فيما يتعلق بتشكيل مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة.

وأشار إلى الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية لمسار برلين، والذي تركز حول استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة، ويشمل ذلك عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها.

وشدد على أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلميا، رافضاً الربط بين عودة اهتمام بلاده بالشأن الليبي والصراع العالمي الراهن حول الطاقة.

Trending علاقات خارجية مهتزة وتسليم ليبيين.. دبلوماسية ليبيا في 2022

وقال: مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وأضاف، أن ألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، ستساعد ليبيا على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية.

وأوضح أونماخت مؤقف بلاده من الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مع الحكومة التركية، وأبدى تفهمه لوجود مصلحة لدى عديد دول المنطقة في إبرام اتفاقات مع ليبيا.

وشدد على ضرورة مراعاة تلك الاتفاقات للقانون الدولي، قائلا: بموجب القانون الدولي لا يمكن إبرام عقود بين أطراف على حساب أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق جميع الاتفاقات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي.