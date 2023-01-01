مهنئا الليبيين بالعام الجديد.. الدبيبة يستعرض 130 مشروعا أنجزتها حكومته

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الليبيين بالعام الجديد، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير وبركة واستقرار لليبيا.

واستعرض رئيس الحكومة 130 مشروعا الحكومة وتواصل العمل بها ضمن ما أتيح لها من ميزانية في العام 2021.

ومن ضمن المشارع التي استعرضها الدبيبة عبر صفحته بـ فيسبوك تنفيذ مركز زليتن الطبي في زليتن، وتنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة حي هويدي في وادي الشاطئ، وتطوير قناة ليبيا الوطنية في طرابلس.

كما تطرق الدبيبة إلى تطوير وتجهيز ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم في طرابلس، وصيانة مستشفى العيون زاوية الدهماني في طرابلس، وتنفيذ طريق مرادة العقيلة بطول 123 كيلومترا في مرادة العقيلة.

وأيضا تحدث الدبيبة على توسعة ورصف الطريق البحري ببلدية حي الأندلس، وصيانة مركز شهداء السواني للعناية بذوي الإعاقة من كل الفئات العمرية في طرابلس، وتنفيذ طرق ومواقف للسيارات والحافلات داخل غابة جود دائم في الزاوية.

ومن ضمن المشاريع التي استعرضها الدبيبة صيانة وتطوير مستشفى زوارة المركزي في زوارة، وإنشاء مدرسة الشروق الجديدة المكونة من 10 فصول دراسية في الخمس، واستئناف الطريق الدائري الثالث بطول 24 كيلومتر في طرابلس، ومشروع تطوير مركز الأمل للصم وضعاف السمع في طرابلس.

ومن بين المشاريع أيضا إنشاء مستشفى الكفرة العام، بسعة 120 سرير في الكفرة، وإنشاء مدرسة نموذجية مكونة من 12 فصلًا دراسيًا، و4 معامل في تاكنس، وإنشاء صالة رياضية مغلقة بنادي المروج في المرج، وتنفيذ خط مياه أبوزيان، الرحيبات وأبوزيان.

وتطرق الدبيبة إلى العديد من المشاريع التي وصل عددها إلى 130 مشروعا، لافتا إلى أن حكومته تعمل وفق المتاح من ميزانية 2021.