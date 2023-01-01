البيوضي: الدبيبة لا يجيد إلا بيع الوهم وتسليم الليبيين للأجنبي

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، الذي وصفه بـ”الطافش”، هو أسوأ ما سجلت ليبيا في تاريخها.

وقال البيوضي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “2022 كان عاما مليئا بالعار والعمالة والخيانة، والطافش (الخائن والعميل) هو أسوأ ما سجلت ليبيا في تاريخها الطويل”.

وأضاف في منشور آخر “تونس هي الدولة الوحيدة التي منذ أشهر استقبلت الطافش وحكومته رسميا، ورغم ذلك فإن المصحات التونسية أقفلت تعاملها مع ليبيا، والشركة المسؤولة عن علاج المرضى أصدرت بيانا يحمل في طياته وجود تلاعب وفساد من أجل المساعدة في تسديد الديون ورغم ذلك تصمت حكومة ( العار والخيانة) عن هذه الجريمة وكأنها متورطة في ذلك”.

وتابع “حيثما حل المال كان لها من النهب نصيب، والأنكى من ذلك هو أن آلتها للتزييف لا تتوقف عن بيع الوهم، وما يدعو للاستغراب حقا هو أن بعض الذين لم يجدوا مرتباتهم وشاهدوا بأعينهم كيف زاد النهب وتفشى الفساد والجوع والفقر في عهد حكومة الطافش يصدقون أنه سيمنحهم القروض أو سيغير واقعهم”.

واستطرد “الطافش لا يجيد إلا بيع الوهم وتسليم الليبيبن للأجنبي وتدمير مستقبل ليبيا وتوريطها، ونشر الخوازيق في جزر الدوران، لذا لا بديل عن إسقاط حكومته وإنهاء عارها وعمالتها”.