مصرف الجمهورية: عودة عدة خدمات بعد توقفها بسبب الإقفال السنوي

بعد إعلان مصرف الجمهورية توقف عدد من خدماته حتى انتهاء الإقفال السنوي أكد عودة تطبيق “مصرفي بلس” للعمل وكذلك عودة خدمة بطاقة الصديق وإيفاء والطالب للشراء عبر نقاط البيع POS .

وكان مصرف الجمهورية أعلن توقف عدد من الخدمات التي يقدمها اعتبارا من أمس السبت إلى حين الانتهاء من الإقفال السنوي ومن بين تلك الخدمات خدمة الهاتف مصرفي بلس،SMS وكذلك توقف بطاقة الصديق وإيفاء والطالب عن الشراء عبر نقاط البيع POS

كما أشار المصرف إلى توقف “آلات السحب الذاتي ATM” عن العمل وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الماضي إلى حين الإنتهاء من الإقفال السنوى .