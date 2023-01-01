التائب: المحطات الجاهزة المورّدة تعد حلا جذريًا لمشكلة ضعف التيار الكهربائي

ليبيا – قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب إن المحطات الجاهزة المورّدة حديثًا تعد حلًا جذريًا وليست تلفيقيًا لمشكلة ضعف التيار الذي تعانيه بعض المناطق في ظل التوسع العمراني.

التائب وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن المحطات الجاهزة الموردة عبر ميناء طرابلس البحري، عددها 21 محطة؛ وتتراوح قدرتها بين نصف ميغا وميغا وميغا ونصف.

وأوضح الناطق باسم شركة الكهرباء أن المحطات لا تدخل في عملية الإنتاج، بل تحسن وترفع الجهد الكهربائي؛ مؤكدًا أنهم سيجلبون المزيد منها في الفترة القادمة، على حد قوله.

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