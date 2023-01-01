الثلاثاء المقبل.. تخريج دفعة جديدة من ضباط كلية الشرطة الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية موعد إقامة حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتفال سيقام بعد غد الثلاثاء بمقر كلية ضباط الشرطة ببلدية العزيزية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وعُقد ظهر أمس السبت اجتماع بديوان وزارة الداخلية ضم عددا من المكونات المعنية للوقوف على آخر المستجدات للبرنامج العام لحفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية ضباط الشرطة.

وجرى توزيع المهام والمسؤوليات على الفرق المعنية بالاحتفال للبدء في التجهيزات والاستعدادات لإقامته في المكان والزمان المحددين.