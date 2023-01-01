تعرف على حالة الطقس في أول أيام العام الجديد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، ومن المتوقع أيضا ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على معظم مناطق الشمال.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 20)مْ.

وتكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد خاصة هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية احيانا ومتوقع ان تكون جيدة على (مناطق الجبل الأخضر والخليج)، مع ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 20)مْ ولا تتجاوز (15)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 21)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-20)مْ.