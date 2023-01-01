الهنقاري: تجمع اتحاد ثوار فبراير لم يتلوث بوباء السلطة والمال

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ما وصفه بـ«تجمع اتحاد ثوار فبراير» لم يتلوث بوباء السلطة والمال، على حد قوله.

وقال الهنقاري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تجمع اتحاد أحرار فبراير؛ هذا ما تبقي من الغربال الطاهر والنظيف الذي لم يتلوث بوباء السلطة والمال”، بحسب وصفه.

وأضاف “هدفهم واحد لا يختفلون عليه، لا مسعي للسلطة والمطالب تأتي الوسائل الديمقراطية السلمية وحرية التعبير، الدستور أولا لوضع قواعد الدولة المدنية وشعارها العدالة والحرية والتداول السلمي”، وفقا لحديثه.