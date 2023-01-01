الشرطة الفرنسية: اعتقال ليبي في النيجر بتهمة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال مواطن ليبي، لاتهامه بقيادة شبكة تهريب مهاجرين أفارقة عبر النيجر إلى أوروبا بتكلفة 1500 و2000 يورو للفرد.

وقالت الشرطة: “عملية الاعتقال تمت عقب تحقيق مشترك أجرته الشرطة النيجرية والفرنسية والإسبانية، والمتهم تم اعتقاله في أغاديس شمال النيجر في 20 ديسمبر الماضي واعترف بإرسال 60 مهاجرًا أسبوعيا لمدة 7 سنوات”.

وأضافت “المتهم اعترف بنقل المهاجرين ومعظمهم من نيجيريا والكاميرون عبر النيجر في شاحنات صغيرة تجنبت المرور بالمدن الكبرى وصولا إلى ليبيا والجزائر قبل تهريبهم إلى أوروبا”.

وتابعت “المشتبه به موقوف حاليا في نيامي وصودر هاتفه وقد يتم توقيف متواطئين آخرين في الأسابيع المقبلة”.