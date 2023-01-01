الغويل: أنباء مشاركتي في اجتماع «الصلابي» في اسطنبول.. غير صحيحة

نفى محمد خالد الغويل، رئيس حزب السلام والازدهار، عزمه حضور اجتماع علي الصلابي القيادي الإخواني في مدينة اسطنبول التركية، وقال إنه مستغرب مما تداولته عدد من الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن عقد اجتماع مدينة إسطنبول التركية يوم 4 يناير 2023، مؤكداً أنه لا يعلم بالاجتماع.

أضاف في بيان: “لم يكن هناك أي تداول مسبق معي حول الاجتماع المذكور، أو جدول أعماله، ولم أستلم أي دعوة لحضوره حتى هذه اللحظة.. وفي الوقت الذي نؤكد ترحيبنا بالتواصل بين جميـع الليبيين للوصول إلى حلول للانسداد السياسـي القائـــم، فإننا نطلب من الأخوة في وسائل التواصل تحــري الدقـــة قبــل نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة التي نأمل ألا يكون الزج بأسماء غير المدعوين إليها أو الذين لا علم لهم بالموضوع من بين الأخطـاء المتعمدة التي قد تستهدف التشويش على الخط الوطني الواضح الذي ندعو إليه بإخلاص والتزام.”.