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وزارة النفط: ليبيا تنضم إلى المنظمة العالمية للطاقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للطاقة على انضمام ليبيا لهذه المنظمة لتصبح الدولة (72) العضو بالمنظمة التي تضم أكثر من 90%  من الدول والمنظمات العاملة في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم .

وأكدت وزارة النفط والغاز في بيان لها أن انضمام ليبيا للمنظمة العالمية للطاقة جاء بناءً على توصية وزارة النفط والغاز وموافقة حكومة الوحدة الوطنية بموجب القرار رقم 976 لسنة 2022م، للانضمام لمنظمة الطاقة العالمية IEF 

وبينت وزارة النفط أن ليبيا التي انضمت للمنظمة اعتباراً من شهر ديسمبر 2022م، ستعمل بنشاط وحيوية في المنظمة كما عملت في منظمات الطاقة الأخرى التي انضمت إليها بعد إنشائها وكانت عضواً مؤسساً في العديد من هذه المنظمات .

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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