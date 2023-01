التكبالي: إقصاء سيف الإسلام القذافي سوف يمثل ضربة قوية لأي حديث عن تحقيق مصالحة وطنية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب، على التكبالي أن إقصاء سيف الإسلام القذافي سوف يمثل ضربة قوية لأي حديث عن تحقيق مصالحة وطنية، وكذا لمفهوم الديمقراطية المطلوب ترسيخهما، منتقدًا في المقابل المبالغة الكبيرة التي يبديها أنصار القذافي حول درجة الشعبية التي يتمتع بها سيف الإسلام، والتي ربما كانت وراء السعي لمحاولة إقصائه.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن دعاية هؤلاء الأنصار حول شعبيته ربما وجدت صدى من قبل منافسيه في السباق الرئاسي، ولذا يبدى بعضهم ارتياحه حالياً بشأن ما تردد عن وجود تفاهمات سياسية بشأن استبعاده”.

ولفت التكبالي إلى عدم تمتع القذافي الابن بشعبية تذكر في المنطقة الغربية، وخاصة العاصمة طرابلس التي تعد الأعلى من حيث كثافة السكانية، فضلًا عن عدم وجود إحصائيات جادة تثبت أن لديه أنصارًا كثيرين في المنطقة الشرقية، مما يدل على أنه غير مؤهل للفوز بالمنصب، حتى وإن نجح في حصد كتلة غير هينة من الأصوات، على حد قوله.

وأوضح التكبالي أن قائد الجيش الوطني خليفة حفتر قد يكون المرشح الأكثر استفادة، إذا ما تم إقصاء سيف الإسلام، وقد يصوت أنصاره حينذاك، وخاصة في الجنوب لحفتر، كما أن شعبية رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة متراجعة بشكل عام في الشارع الليبي، بعد قيام حكومته بتسليم أبو عجيلة المريمي للسلطات الأميركية، وحديثه عن وجوب امتثال سيف الإسلام لقرار المحكمة الجنايات الدولية.

